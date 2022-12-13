На уборке снега в Хабаровске задействована новая спецтехника Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в круглосуточном режиме ведется борьба с последствиями циклона. Снег расчищают непрерывно. В работе задействована новая техника, купленная городской администрацией. Как сообщили в мэрии, дополнительно были приобретены два самосвала, три грейдера и два погрузчика.

- Сегодня на городских трассах работали 42 спецмашины. Тротуары и подходы к пешеходным переходам очищали 53 дорожных рабочих. Первостепенная задача: уборка дорог, по которым ходит общественный транспорт, - сообщили в администрации.

Уборку ведут муниципальные предприятия «Южное», «Север» и «Восток». Новая техника помогает. На ее покупку было потрачено 70 миллионов рублей. В вечернее и ночное время работа по расчистке продолжится. Работать будут механизированными колоннами в разных районах города.

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