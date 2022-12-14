Сотрудник автосервиса угнал и разбил чужую машину в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В один из автосервисов города обратился мужчина с просьбой починить авто. Ему пришлось оставить свою иномарку 1984 года выпуска на СТО, передав ключи работнику. Когда наступила ночь, 43-летний сотрудник сервиса завел машину и отправился кататься по городу. На проспекте 60-летия Октября он потерял управление и попал в аварию. На место ДТП приехали сотрудники ДПС и задержали мужчину.

- Подозреваемый не раз привлекался к ответственности за кражи и мошенничества. Из колонии он освободился в марте этого года, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Иномарку вернули владельцу. На подозреваемого завели уголовное дело и взяли с него подписку о невыезде. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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