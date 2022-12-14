Министерство энергетики начало работу в Хабаровском крае Фото: Минэнерго Хабаровского края
В Хабаровском крае появилось министерство энергетики. Оно заменило комитет по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК), который существовал ранее. Комитет был образован в 2009 году после реорганизации министерства топлива и энергетики Хабаровского края. Теперь статус ведомства снова повысили.
На сайте правительства региона указано, что главой организации назначен Владимир Михалев. Пока на официальном портале изменилось только название структуры (вместо комитета - министерство).
Напомним, Владимир Степанович Михалев ранее занимал пост председателя комитета правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса. Он приступил к исполнению обязанностей руководителя 19 октября 2021 года.
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