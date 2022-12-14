Юрий Трутнев посетит Магаданскую область 14-15 декабря Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев приедет с рабочим визитом в Магаданскую область. Он пробудет в регионе два дня - 14 и 15 декабря.

- В планах ознакомиться со строительством соцобъектов, в том числе возводимых на средства федерального бюджета по «Единой субсидии». Полпред проведет совещания по темам прохождения осенне-зимнего периода, обеспечения региона социально значимой продукцией, реализации мастер-плана Магадана, - говорится в телеграм-канале Юрия Трутнева.

Накануне, 12-13 декабря, полпред побывал с рабочим визитом в Сахалинской области, где посетил ТОР «Горный воздух», провел совещания по реализации мастер-плана Южно-Сахалинской агломерации и развитию транспортной доступности региона.

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