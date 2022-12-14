Корякский Новый год Туйгивин отпразднуют в Магадане 17 декабря Фото: минкульт Магаданской области

17 декабря в Магадане отметят корякский Новый год Туйгивин. Праздник пройдет на площадке этнопарка «Дюкча» в бухте Гертнера. Гости смогут увидеть традиционные обряды, посвященные встрече Солнца, прибавлению света и благодарности духам матери-природы: Хололо, Лауэтен и Уляу.

- До места проведения праздника будет курсировать автобус по маршруту №12. Также добраться можно будет от автовокзала с 12:00 до 15:00. Машины будут уезжать по мере наполнения. Дополнительный автобус будет доставлять желающих к месту проведения Туйгивина (по тарифу), - рассказали в мэрии Магадана.

Мероприятие начнется в 13:00. Организаторы проведут спортивные состязания, национальные игры. В программе праздника также выступления творческих коллективов Магаданской области и Камчатки.

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