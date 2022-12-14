Движение автобусов и грузовиков по дороге Советская Гавань – Ванино восстановлено Фото: Виктория МИНАЕВА

В Хабаровский край 13 декабря пришел циклон. Из-за сильных осадков на дорогах образовался снежный накат, снизилась видимость. В связи с этим было ограничено движение для пассажирских автобусов и грузовых автомобилей на междугородних трассах Советская Гавань - Ванино и Хабаровск - Лидога - Ванино.

- В связи с улучшением погодных условий 14 декабря с 6:30 ограничения сняты на участке дороги Советская Гавань - Ванино, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сегодня с 9:15 новые ограничения ввели на дороге Селихино - Николаевск-на-Амуре. Они будут действовать до особого распоряжения.

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