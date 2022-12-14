Движение автобусов и грузовиков по дороге Советская Гавань – Ванино восстановлено
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Хабаровский край 13 декабря пришел циклон. Из-за сильных осадков на дорогах образовался снежный накат, снизилась видимость. В связи с этим было ограничено движение для пассажирских автобусов и грузовых автомобилей на междугородних трассах Советская Гавань - Ванино и Хабаровск - Лидога - Ванино.
- В связи с улучшением погодных условий 14 декабря с 6:30 ограничения сняты на участке дороги Советская Гавань - Ванино, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сегодня с 9:15 новые ограничения ввели на дороге Селихино - Николаевск-на-Амуре. Они будут действовать до особого распоряжения.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru