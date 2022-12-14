Ребенок может остаться без мамы: женщине грозит до восьми лет колонии за наркоторговлю в ЕАО

Женщина отправится под суд за торговлю наркотиками в Биробиджане
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Женщине грозит восемь лет колонии за наркоторговлю. Она так хотела заработать легкие деньги, что совсем забыла о свое малолетнем ребенке, который теперь может остаться без матери.
Полицейские установили личность 27-летней женщины, которая организовала торговлю наркотиками и была задержана на станции Биробиджан. Как установили следователи, она продавала гашишное масло на территории ЕАО. Наркотики женщина делала сама. Готовые вещества она фасовала на партии и предлагала местным жителям.
- Во время обыска дома у подозреваемой были обнаружены разовые дозы гашишного масла, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.
На женщину завели уголовное дело и передали в суд для рассмотрения. Ей грозит до восьми лет лишения свободы. Если фигурантка получит срок, ее малолетний ребенок надолго останется без матери.
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