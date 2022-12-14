«Дальневосточный экспресс» перевез около 600 тысяч пассажиров в Москве Фото: Правительство Хабаровского края

«Дальневосточный экспресс» целый месяц перевозил пассажиров московского метро. За это время в вагонах, стилизованных под Хабаровский край и другие регионы Дальнего Востока, прокатились почти 600 тысяч человек. Жители столицы смогли больше узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе удаленных территорий России.

- «Дальневосточный экспресс» был запущен 1 ноября. Состав собран из десяти вагонов. Первый посвящен модернизации городов ДФО и развитию экономики, образования и социальной сферы. Второй вагон посвящен туризму, а третий - ведущим отраслям, которые помогают развитию регионов. В следующих вагонах размещена информация о каждом из 11 субъектов ДФО. В последнем представлена информация о возможностях и преференциальных режимах для бизнес-проектов, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Экспресс будет курсировать по Арбатско-Покровской линии столичного метро до конца апреля 2023 года. Ожидается, что всего он перевезет больше двух миллионов пассажиров.

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