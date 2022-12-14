Около 900 вакансий открыто на оборонных предприятиях Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

На оборонных предприятиях Хабаровского края открыто почти 900 вакансий. Новые кадры нужны на промышленных предприятиях, реализующих как военные, так и гражданские госпрограммы.

- Выбор вакансий разнообразен. Требуются как инженерно-технические работники, так и представители рабочих профессий, - сказала Инна Малинина, первый зампред комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

На оборонных предприятиях внедряются программы обучения специалистов и повышения квалификации, поддерживается система наставничества, вводятся дополнительные меры поддержки сотрудников. Работники получают отсрочку от призыва на время частичной мобилизации. Чтобы получить работу на одном из предприятий, нужно обратиться в центр занятости.

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