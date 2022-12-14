Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 1:25

Около 900 вакансий открыто на оборонных предприятиях Хабаровского края

Работники таких компаний получают временную отсрочку от призыва во время частичной мобилизации
Александра ЯВИЩЕНКО
Около 900 вакансий открыто на оборонных предприятиях Хабаровского края

Около 900 вакансий открыто на оборонных предприятиях Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

На оборонных предприятиях Хабаровского края открыто почти 900 вакансий. Новые кадры нужны на промышленных предприятиях, реализующих как военные, так и гражданские госпрограммы.

- Выбор вакансий разнообразен. Требуются как инженерно-технические работники, так и представители рабочих профессий, - сказала Инна Малинина, первый зампред комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

На оборонных предприятиях внедряются программы обучения специалистов и повышения квалификации, поддерживается система наставничества, вводятся дополнительные меры поддержки сотрудников. Работники получают отсрочку от призыва на время частичной мобилизации. Чтобы получить работу на одном из предприятий, нужно обратиться в центр занятости.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.