273 новых контейнера для мусора появились в районе имени Лазо Хабаровского края

273 новых мусорных контейнеров установили в районе имени Лазо Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Специалисты министерства ЖКХ Хабаровского края проверили работу офиса регоператора в Переяславке, осмотрели новые контейнеры, установленные в районе имени Лазо в рамках реформы по обращению с ТКО нацпроекта «Экология».

- Уже можно подвести первые итоги: в районе имени Лазо регоператор работает эффективно. Все обращения местных жителей отрабатываются в срок и держатся на контроле, - сказала Марина Морозова, начальник отдела по работе с населением и информатизации министерства ЖКХ Хабаровского края.

Благодаря регоператору в районе имени Лазо установлено 273 новых контейнера. Сотрудники министерства ЖКХ регулярно выезжают на проверки контейнерных площадок, где обнаруживаются проблемы - устаревшие баки и несоответствие их количества по реестру.

- За полгода удалось навести порядок на всех контейнерных площадках в районе имени Лазо. Всего их 241. На большинстве регоператор за свой счет установил пластиковые евроконтейнеры, - сказала Наталья Мансурова, руководитель подразделения регоператора в районе имени Лазо.

Сейчас мусор с узаконенных площадок вывозится ежедневно. Только в Переяславке собирают не меньше 15 тонн отходов каждый день. Все попадает на лицензированный полигон в районе поселка Сита.

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