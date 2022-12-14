Ураганный ветер прогнозируют синоптики на севере Хабаровского края 14 и 15 декабря
Фото: Олег УКЛАДОВ
13 декабря в Хабаровский край пришел циклон. Больше всего от него страдают северные территории региона. Пик буйства непогоды, по прогнозам синоптиков, выпадет на 14 и 15 декабря. Быть осторожными призывают жителей Николаевского, Ульчского, Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов.
- Синоптики прогнозируют осадки в виде снега, местами сильного, метели и усиление ветра по долинам рек до 25-30 метров в секунду, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Отметим, что такая скорость ветра по шкале Бофорта приравнивается к сильному шторму. А на Охотском побережье ветер будет ураганным - 30-35 метров в секунду.
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