Ураганный ветер прогнозируют синоптики на севере Хабаровского края 14 и 15 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

13 декабря в Хабаровский край пришел циклон. Больше всего от него страдают северные территории региона. Пик буйства непогоды, по прогнозам синоптиков, выпадет на 14 и 15 декабря. Быть осторожными призывают жителей Николаевского, Ульчского, Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов.

- Синоптики прогнозируют осадки в виде снега, местами сильного, метели и усиление ветра по долинам рек до 25-30 метров в секунду, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что такая скорость ветра по шкале Бофорта приравнивается к сильному шторму. А на Охотском побережье ветер будет ураганным - 30-35 метров в секунду.

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