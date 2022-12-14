Школьникам Хабаровска рассказали об истории подводного флота России
Фото: Администрация Хабаровска
В хабаровском военно-морском лицее прошла научно-практическая конференция «Подводная мощь Российского флота», посвященная Дню Андреевского флага. Участниками встречи стали ветераны подводного флота, представители кадетских классов школы МЧС, школы №1 имени Орлова, гимназий №8 и № 4, кадетской школы и военно-морского лицея.
- Цель таких мероприятий - воспитание патриотизма, мужества и героизма, формирование знаний об истории подводных сил России, - рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом Хабаровска.
Школьники приняли участие в викторине, представили свои проекты об истории подводного флота, участии подводных лодок в боевых действиях, их победах и героях-подводниках.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru