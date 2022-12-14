Школьникам Хабаровска рассказали об истории подводного флота России Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровском военно-морском лицее прошла научно-практическая конференция «Подводная мощь Российского флота», посвященная Дню Андреевского флага. Участниками встречи стали ветераны подводного флота, представители кадетских классов школы МЧС, школы №1 имени Орлова, гимназий №8 и № 4, кадетской школы и военно-морского лицея.

- Цель таких мероприятий - воспитание патриотизма, мужества и героизма, формирование знаний об истории подводных сил России, - рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом Хабаровска.

Школьники приняли участие в викторине, представили свои проекты об истории подводного флота, участии подводных лодок в боевых действиях, их победах и героях-подводниках.

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