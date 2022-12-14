Катание на лыжах становится популярным в Хабаровске

Катание на лыжах становится популярней в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил награды спортсменам, тренерам, активистам и всем, кто помогает в популяризации катания на лыжах и развитии этого вида спорта.

- В Хабаровске особенно популярны зимние виды спорта. Для многих самый любимый и доступный из них - это катание на лыжах. Отрадно, что это занятие становится в Хабаровске всесезонным, - сказал Сергей Кравчук.

Для развития зимних видов спорта в 2008 году в городе была создана спортивная школа «Лидер». С 2014 года она входит в десятку сильнейших в России. В планах также строительство спортивно-досугового центра на территории парка Дома офицеров флота и создание тренировочной базы на территории города. Также планируется открытие аналогичного центра в районе Воронежа-1. Силами инвестора уже построена и действует лыжероллерная трасса в районе села Ильинка.

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