Программа догазификации стала бессрочной в Хабаровском крае

Программа социальной газификации стала бессрочной в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания V Международного форума «Российская энергетическая неделя» поручил продлить программу социальной газификации, распространить ее на медицинские и образовательные организации. Это значит, что еще больше жителей Хабаровского края смогут подключиться к коммуникациям и существенно экономить на коммунальных платежах.

- От жителей края поступило больше 9,5 тысячи заявок на догазифицию. Из них почти 5,7 тысячи принято к рассмотрению. Больше 4,6 тысячи договоров на подключение уже подписано, - рассказали в министерстве энергетики Хабаровского края.

В рамках программы догазификации в этом году были построены распределительные газопроводы в селах Ильинка и Матвеевка, микрорайоне Красная Речка в Хабаровске, в поселках Хор и Эльбан. В Вяземском восемь многоквартирных домов переподключили со сжиженного газа на природный.

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