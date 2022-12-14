Итоги конкурса «Россия начинается с Востока» подвели в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

С 17 октября по 9 декабря в Хабаровске проходил конкурс видеосюжетов «Россия начинается с Востока». 44 участника из 13 образовательных учреждений города учились видеомонтажу, демонстрировали актерские способности для создания своих проектов. Им нужно было подготовить ролик на одну из тем: «Легенды Хабаровского образования», «Ожившие страницы истории», «165 лет гордости и процветания» и «Хабаровск – территория возможностей».

- За последние годы работы ребят стали гораздо сильнее. Каждый представленный видеоролик получился интересным и оригинальным, - сказала Полина Лалетина, начальник отдела МАУ «Центр развития образования».

Работы оценивали по информативности, визуальным эффектам, звукообработке. Учитывались оригинальность сюжета и общее восприятие. В номинации «Игровой/художественный видеоролик» победили ученики гимназии №8 Артем Киселев и Сергей Разуваев. Второе место заняла команда центра «Планета взросления», в состав которой вошли Всеволод Козляев, Алина Васильева, Кристина Новомодная, Влад Плотников. Бронзу завоевали ученики гимназии №4 Ксения Соколан, Олеся Болотова и Анастасия Шныра.

В номинации «Документальный видеоролик» первое место заняла ученица школы №80 Кристина Каращук. Серебро взяли Артем Ли, Филипп Шевелев и Кирилл Пен из школы №77. Третье место присудили Елизавете Гордеевой из школы №56.

В номинации «Видеорепортаж/видеоблог» победила Юлия Степанова, ученица гимназии №5. На втором месте оказались две команды детско-юношеского центра «Поиск» - Ксения Салякина, Матвей Колесник и Вероника Хохлова, а также Марк Дроздов и Таскаева Дарья. Третье место заняла Сабрина Абузова, ученица гимназии №7.

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