Школьники и студенты прошли занятие по спасению с высоты в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Экспериментальное занятие по спасению с высоты прошло в Хабаровске на базе Школы МЧС. Его провел Александр Иванов, старший инструктор Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Урок поселили ученики ТОГУ, будущие учителя ОБЖ, кадеты старших классов Школы МЧС. Они попробовали эвакуироваться шестью разными способами.

- В случае пожара нужно ждать помощь профессионалов. Но если уже стоит вопрос жизни или смерти, прыгать в окно или попробовать спастись, правильно выпрыгнув из окна, то стоит выбрать второе, - сказал Александр Иванов.

Ученики отрабатывали способы эвакуации и самоспасения подручными средствами. С каждым участником проводился инструктаж по технике безопасности.

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