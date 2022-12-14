Дорожные службы очищают улицы Индустриального района от снега в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Комитет по управлению Индустриальным районом организовал работы по очистке проездов от дома №24 по Союзной до дома №17а по Краснореченской. Дорожники очистили улицы от снежного наката. Также привели в порядок участок дороги от Малиновского до дома №34 по Панфиловцев. Сложности в работе создают припаркованные машины у обочин дорог и во дворах.

- Уважаемые хабаровчане, просим вас не бросать свои авто на проездах к многоквартирным домам. При работе спецтехники нужно перепарковать машину, чтобы спецтехника могла очистить территорию от снега, - обратились к жителям в комитете по управлению Индустриальным районом.

В городе продолжается борьба с последствиями снежного циклона. Десятки спецмашин курсируют по улицам краевой столицы, расчищая заснеженные участки дорог.

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