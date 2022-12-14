Спортсмены Хабаровского края взяли первые медали по зимнему спортивному ориентированию Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены Хабаровского края завоевали пять медалей на Кубке страны и всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию. Первый блок состязаний проходит в Ханты-Мансийском автономном округе. На Кубке России в двух дисциплинах победил Сергей Горланов из Хабаровского района. Он быстрее всех добрался до финиша в гонках «лонг» и «спринт».

- Первый день бежали при -20, на следующий день гонку отменили, а во время спринта было около -23. В этом году снега на трассе немного, что нехарактерно для этого региона. Впереди чемпионат России. Нужно продолжать серию побед. Есть надежда, что будет теплее, и все гонки пройдут по графику, - сказал Сергей Горланов.

В лыжной гонке «лонг - общий старт» победителем среди юношей стал Артур Плехов. Илья Лебедев и Ксения Павлова завоевали бронзу.

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