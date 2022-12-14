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НовостиСпорт14 декабря 2022 4:55

Спортсмены Хабаровского края взяли первые медали по зимнему спортивному ориентированию

Начало сезона выдалось удачным для наших участников
Александра ЯВИЩЕНКО
Спортсмены Хабаровского края взяли первые медали по зимнему спортивному ориентированию

Спортсмены Хабаровского края взяли первые медали по зимнему спортивному ориентированию

Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены Хабаровского края завоевали пять медалей на Кубке страны и всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию. Первый блок состязаний проходит в Ханты-Мансийском автономном округе. На Кубке России в двух дисциплинах победил Сергей Горланов из Хабаровского района. Он быстрее всех добрался до финиша в гонках «лонг» и «спринт».

- Первый день бежали при -20, на следующий день гонку отменили, а во время спринта было около -23. В этом году снега на трассе немного, что нехарактерно для этого региона. Впереди чемпионат России. Нужно продолжать серию побед. Есть надежда, что будет теплее, и все гонки пройдут по графику, - сказал Сергей Горланов.

В лыжной гонке «лонг - общий старт» победителем среди юношей стал Артур Плехов. Илья Лебедев и Ксения Павлова завоевали бронзу.

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