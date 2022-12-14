Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 5:55

Сергей Кравчук наградил представителей Центрального района Хабаровска

Мэр поблагодарил их за вклад в социально-экономическое развитие города
Александра ЯВИЩЕНКО
Сергей Кравчук наградил представителей Центрального района Хабаровска

Сергей Кравчук наградил представителей Центрального района Хабаровска

Фото: Администрация Хабаровска

Глава краевой столицы Сергей Кравчук наградил представителей Центрального района. Во время торжественной церемонии он вручил им благодарности и грамоты, поблагодарил их за вклад в социально-экономическое развитие города.

- Центральный - это исторический район, визитная карточка города. Здесь сохраняется исторический центр, реставрируются и появляются новые памятники культуры, возводятся новостройки. В этом году мы открыли самую необычную детскую зону отдыха на площади Блюхера. Преображаются бульвары и дворы, район благоустраивается, и все это благодаря стараниям жителей, - сказал Сергей Кравчук.

Напомним, Центральный район появился в Хабаровске раньше других. В этом году он отметил свое 85-летие. Его история началась одновременно с историей города, когда 31 мая 1858 года у скалистого Амурского утеса первые жители ступили на дикий берег.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.