«Ростелеком» раздает клиентам два миллиона призов

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» запустил онлайн-игру «Генератор подарков» для своих клиентов-участников программы лояльности «Бонус». Абоненты могут превратить бонусные баллы в подарки к новогодним праздникам для себя и близких.

Каждый запуск генератора приносит игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза - одного из десяти сертификатов на путешествие на сумму 50 тысяч рублей от компании Level.Travel.

«Ростелеком» приготовил для своих клиентов более двух миллионов ценных призов, среди которых скидки на услуги компании, подарки от онлайн-кинотеатра Wink и сервиса «Ростелеком. Лицей», а также партнеров программы «Бонус» - «Л’Этуаль», SUNLIGHT, Ozon, «РЖД Бонус», «Яндекс Go», «Золотое яблоко», KIKO Milano, «БКС Инвестиции», «ЛитРес».

Онлайн-игра завершится 15 января 2023 года. Принять участие в ней могут действующие и новые клиенты компании - достаточно быть зарегистрированным в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить приветственный заряд для старта.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Генератор подарков» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе «Бонус».