Штормовой ветер и метель ожидают Хабаровский край 15 декабря Фото: Олег АДАМОВИЧ

Погода в Хабаровске 15 декабря будет холодной и ветреной. Синоптики прогнозируют понижение температуры до -23 ночью, а днем столбик термометра покажет от -19 до -21. Средняя скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, местами порывы до 22 метров. Слабый снег в Хабаровске периодами будет переходить в метель, от чего на дорогах ожидается образование наката.

В Хабаровском крае 15 декабря погода также будет снежной. Во всех районах ожидаются метели и ветер до 22 метров в секунду. Только на северную часть края обрушится ураганный ветер, сила которого будет доходить до 35 метров в секунду.

В южных районах температура ночью составит от -20 до -25, а днем от -16 до -21. В центральной части региона ночью будет от -16 до -29, днем от -10 до -26. На севере ночью ожидается от -18 до -25, днем от -9 до -22.

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