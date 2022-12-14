Добирались на снегоходах и санях: спасатели едва успели эвакуировать мужчину из зимнего плена

Спасатели Комсомольска на санях эвакуировали мужчину с охотничьей базы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

13 декабря поисково-спасательный отряд Комсомольска получил сообщение от единой дежурно-диспетчерской службы Амурского района. Им позвонил мужчина и сказал, что его пожилому другу срочно нужна помощь. Он находится на охотничьей базе и плохо себя чувствует, из-за чего не может самостоятельно добраться домой.

Спасатели сразу выехали на вызов. Уже было темно, мела метель, из-за чего добраться до места было затруднительно. По дороге сотрудники МСЧ наткнулись на автомобилистов, которые попали в аварию и нуждались в помощи. Спасатели помогли им, дождались, пока приедут медики, и поехали дальше на поиски мужчины.

- Дорога до нужного места - просека, зимой никем не обслуживается. Поэтому добраться туда можно только на снегоходах, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Проехав около 30 километров, спасатели обнаружили мужчину. Они посадили его в сани и довезли до ближайшего населенного пункта. Там его передали сотрудникам скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу.

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