Дорогу Лидога – Ванино в Хабаровском крае открыли для движения автобусов
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае сняли ограничения на участке федеральной трассы А-376 Лидога - Ванино. Автобусы с пассажирами начали пропускать 14 декабря с 16:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Ограничения движения здесь были введены накануне из-за сложной метеорологической обстановки.
Водителей призвали быть на трассе предельно осторожными. Снежный накат и гололедица могут стать причиной аварийных ситуаций. В некоторых районах региона все еще не установилась благоприятная погода, снег продолжает идти.
Ранее движение восстановили на дороге Советская Гавань - Ванино для автобусов и грузовиков. Ограничения здесь вводились также накануне, из-за метели.
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