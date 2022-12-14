Дорогу Лидога – Ванино в Хабаровском крае открыли для движения автобусов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае сняли ограничения на участке федеральной трассы А-376 Лидога - Ванино. Автобусы с пассажирами начали пропускать 14 декабря с 16:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Ограничения движения здесь были введены накануне из-за сложной метеорологической обстановки.

Водителей призвали быть на трассе предельно осторожными. Снежный накат и гололедица могут стать причиной аварийных ситуаций. В некоторых районах региона все еще не установилась благоприятная погода, снег продолжает идти.

Ранее движение восстановили на дороге Советская Гавань - Ванино для автобусов и грузовиков. Ограничения здесь вводились также накануне, из-за метели.

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