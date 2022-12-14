В Хабаровске состоится первый после пандемии турнир по панкратиону на кубок мэра Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске снова будут проводить турниры по современному панкратиону на кубок мэра. Спортивное мероприятие состоится в «Платинум Арене» уже 17 декабря. Как сообщили в администрации города, из-за пандемии ежегодные соревнования пришлось отменить, однако теперь они снова будут проходить.

Кубок мэра начали проводить в Хабаровске еще в 2004 году. После соревнования стали ежегодными. Проводит состязания Федерация современного панкратиона MFP.

- Мы несколько лет не проводили турниров такого уровня. Стараемся возродить тот панкратион, каким он был в лучшие годы - много именитых спортсменов из зарубежных стран, сразу 10 боев, один из самых известных ринг-анонсеров России Александр Загорский. Такого в Хабаровске совершенно точно давно не было, - говорит Дмитрий Коньков, президент Федерации.

В назначенный день на ринге выступят 20 спортсменов мирового уровня. Среди бойцов представители России, Бразилии, Египта, Пакистана, Армении, Азербайджана и Узбекистана. За пояс чемпиона сразятся Юрий Вирчаков и Сергей Проскуряков.

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