Отомстил за жену поджогом: в Хабаровске будут судить поджигателя фруктового киоска Фото: Юлия Лоза

В Хабаровске окончено расследование дела о поджоге киоска на улице Королева. Сам инцидент произошел еще в мае этого года, в полицию поступило сообщение о том, что горит ларек. Хозяин киоска сразу сказал, что его подожгли намеренно. Пожар потушили самостоятельно работники точки еще до приезда полицейских. Огонь повредил стену и проводку. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей.

- Изъятые сотрудниками полиции записи с камер видеонаблюдения подтвердили версию собственника конструкции. Эксперт-криминалист изъял на месте осколки стеклянной емкости со следами горючей жидкости. Оперативники уголовного розыска задержали 49-летнего злоумышленника. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю

Мужчина рассказал, что таким образом хотел отстоять честь жены, которую, по его словам, оскорбили там. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Дело по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества направили в суд.

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