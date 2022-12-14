Новый национальный парк «Черский» создадут на Колыме
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Магаданской области создадут новый национальный парк «Черский». Постановление о создании новой особо охраняемой природной территории федерального значения подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства РФ.
На территории парка будет три кластера на общей площади в 742 тысячи гектаров. Нацпарк позволит сохранить уникальность местности - ландшафты и природные комплексы реки Колымы. Кроме того, парк сохранит геологические и археологические памятники Черского хребта.
Назовут парк в честь орнитолога и зоолога Александра Андреева, который всю свою жизнь изучал северных птиц и экстремальные зимние территории на Крайнем Севере. Именно благодаря его работам и записям стало возможно создать парк такого масштаба.
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