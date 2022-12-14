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НовостиОбщество14 декабря 2022 9:36

Кадеты из Хабаровска побывали на международном московском балу

Участие принимали порядка 1600 человек из 74 регионов
Оксана ШЕМЕТОВА
Кадеты из Хабаровска побывали на международном московском балу

Кадеты из Хабаровска побывали на международном московском балу

Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские кадеты из школы №1 имени Ушакова и школы МЧС побывали на международном балу в Москве. Всего в мероприятии приняли участие порядка 1600 человек из 74 регионов страны. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, ребята долго готовились к поездке, учили хореографию и репетировали танцы.

- На площадке Гостиного двора кадеты исполнили более 10 танцев. Также выбрали принца и принцессу бала и огласили победителей, представивших лучшие презентации среди российских образовательных учреждений и зарубежных делегаций, - рассказали в правительстве.

Мероприятие было очень масштабным. Этот день участники запомнят надолго. Бал проводят с целью воспитания патриотизма у школьников, духовно-нравственного и культурного воспитания. Первый раз такое мероприятие состоялось в 2016 году, в нем принимали участие школьники из 20 регионов РФ.

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