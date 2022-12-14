Кадеты из Хабаровска побывали на международном московском балу Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские кадеты из школы №1 имени Ушакова и школы МЧС побывали на международном балу в Москве. Всего в мероприятии приняли участие порядка 1600 человек из 74 регионов страны. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, ребята долго готовились к поездке, учили хореографию и репетировали танцы.

- На площадке Гостиного двора кадеты исполнили более 10 танцев. Также выбрали принца и принцессу бала и огласили победителей, представивших лучшие презентации среди российских образовательных учреждений и зарубежных делегаций, - рассказали в правительстве.

Мероприятие было очень масштабным. Этот день участники запомнят надолго. Бал проводят с целью воспитания патриотизма у школьников, духовно-нравственного и культурного воспитания. Первый раз такое мероприятие состоялось в 2016 году, в нем принимали участие школьники из 20 регионов РФ.

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