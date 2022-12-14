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НовостиОбщество14 декабря 2022 9:07

Пользователи Tele2 смогут обменять накопленные минуты на умные устройства

Пользователи Tele2 смогут обменять накопленные минуты на умные устройства

Пользователи Tele2 смогут обменять накопленные минуты на умные устройства

Tele2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с VK и видеосервисом Wink предлагают клиентам обменять минуты на скидку при покупке устройств - умных колонок и ТВ-приставки. Акция действует в салонах связи и на сайте оператора.

В канун Нового года оператор запускает уникальное для телеком-отрасли решение и подтверждает репутацию трендсеттера. Клиенты Tele2 могут приобрести умные устройства по выгодной цене, обменяв накопленные минуты на скидку. В рамках специального предложения клиенты Tele2 могут обменять минуты на скидку на умные колонки «VK Капсула» или «VK Капсула Мини» с голосовым помощником «Марусей» и ТВ-приставку нового поколения Wink+.

Чтобы воспользоваться новой акцией, абоненту нужно в личном кабинете или мобильном приложении Tele2 перейти в раздел «Управление минутами», выбрать раздел обмена минут на скидку на умные устройства, обменять минуты на скидку и получить промокод. Размер скидки на одно устройство составляет от 500 до 2000 рублей. При этом одна минута равна одному рублю. Максимальная скидка для одного клиента - 12 тысяч рублей.

Умные колонки - одна из немногих категорий электроники, популярность которых увеличилась по сравнению с прошлым годом. По аналитическим данным российских ретейлеров, за первые девять месяцев 2022 года продажи smart-колонок с голосовыми помощниками выросли на 80%.

Колонка может стать хорошим новогодним подарком для взрослых и детей. Умный ассистент «Маруся» в музыкальной медиатеке найдет любимых исполнителей, напомнит о важных событиях, прочитает почту и новости, расскажет о погоде.

Приставка Wink+ открывает доступ к телеканалам и онлайн-кинотеатру вне зависимости от наличия функций Smart TV в телевизоре. В рамках акции ТВ-приставка доступна со скидкой.

Акция действует в салонах связи и на сайте оператора. Получить промокод можно до 23 июня 2023 года, а применить скидку - до 30 июня следующего года. Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на «Маркете», или перенесенные из прошлых периодов. Подробнее - на tele2.ru.