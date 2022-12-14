Пользователи Tele2 смогут обменять накопленные минуты на умные устройства

Tele2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с VK и видеосервисом Wink предлагают клиентам обменять минуты на скидку при покупке устройств - умных колонок и ТВ-приставки. Акция действует в салонах связи и на сайте оператора.

В канун Нового года оператор запускает уникальное для телеком-отрасли решение и подтверждает репутацию трендсеттера. Клиенты Tele2 могут приобрести умные устройства по выгодной цене, обменяв накопленные минуты на скидку. В рамках специального предложения клиенты Tele2 могут обменять минуты на скидку на умные колонки «VK Капсула» или «VK Капсула Мини» с голосовым помощником «Марусей» и ТВ-приставку нового поколения Wink+.

Чтобы воспользоваться новой акцией, абоненту нужно в личном кабинете или мобильном приложении Tele2 перейти в раздел «Управление минутами», выбрать раздел обмена минут на скидку на умные устройства, обменять минуты на скидку и получить промокод. Размер скидки на одно устройство составляет от 500 до 2000 рублей. При этом одна минута равна одному рублю. Максимальная скидка для одного клиента - 12 тысяч рублей.

Умные колонки - одна из немногих категорий электроники, популярность которых увеличилась по сравнению с прошлым годом. По аналитическим данным российских ретейлеров, за первые девять месяцев 2022 года продажи smart-колонок с голосовыми помощниками выросли на 80%.

Колонка может стать хорошим новогодним подарком для взрослых и детей. Умный ассистент «Маруся» в музыкальной медиатеке найдет любимых исполнителей, напомнит о важных событиях, прочитает почту и новости, расскажет о погоде.

Приставка Wink+ открывает доступ к телеканалам и онлайн-кинотеатру вне зависимости от наличия функций Smart TV в телевизоре. В рамках акции ТВ-приставка доступна со скидкой.

Акция действует в салонах связи и на сайте оператора. Получить промокод можно до 23 июня 2023 года, а применить скидку - до 30 июня следующего года. Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на «Маркете», или перенесенные из прошлых периодов. Подробнее - на tele2.ru.