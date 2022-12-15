Мужчина кинул друга на два миллиона

Мужчина из ЕАО кинул друга на два миллиона Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Житель села Ленинское обратился в полицию с заявлением о краже денег. Мужчина рассказал, что собирался купить подержанную машину и попросил помощи у знакомого. Тот не отказался, пообещав организовать покупку и доставку «Субару Леворг» 2019 года выпуска за 2,14 миллиона рублей. Заявитель поверил приятелю и перевел ему всю сумму. «Помощник» пообещал доставить авто через две недели, но так и не выполнил обязательства. Сначала он оттягивал срок доставки иномарки, а потом и вообще перестал выходить на связь.

- Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранители задержали 29-летнего подозреваемого - жителя Приморского края. Свою вину он признал и объяснил свой поступок финансовыми проблемами, с которыми нужно было срочно разобраться. Он изначально не собирался помогать знакомому, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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