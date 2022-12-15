Миллионер из Магадана потерял деньги за два месяца

Мужчина потерял четыре миллиона рублей на фантомной бирже в Магадане
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
65-летний житель Магадана увидел в Сети рекламу, обещающую дополнительный пассивный доход. Мужчина заинтересовался предложением и перешел по ссылке. На сайте он заполнил форму регистрации, оставил свои контакты. После этого ему перезвонила девушка и представилась сотрудником компании, которая занимается инвестициями и торгами на биржах. Она помогла пенсионеру создать аккаунт и рассказала, как вкладывать средства, чтобы получить прибыль.
- Мужчина переводил деньги на свой онлайн-счет в течение двух месяцев. За это время он вложил четыре миллиона рублей. Когда колымчанин решил вывести средства, у него ничего не получилось, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.
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