34 режима ЧС было введено в Хабаровском крае за 2022 год Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил на пленарном заседании и огласил итоги работы служб по предупреждению и ликвидации ЧС в уходящем году. По словам главы региона, большая часть усилий была направлена на исполнение указов президента РФ Владимира Путина в области гражданской обороны (ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной и безопасности людей на воде.

- На реализацию региональной программы в 2022 году выделено 2,5 миллиарда рублей, - сказал Михаил Дегтярев.

За год в Хабаровском крае было введено 34 режима ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера. При этом не было зафиксировано ни одного случая гибели человека или причинения вреда здоровью.

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