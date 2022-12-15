Работник шиномонтажа избил мужчину металлической трубой
Фото: Олег ЗОЛОТО
Хабаровчанин приехал в магазин «Техника», но не нашел места для парковки, поэтому поставил машину на территории шиномонтажа, который находился поблизости. Работнику сервиса это не понравилось. Он перегородил выезд покрышками, а когда владелец машины вернулся, начал выяснять с ним отношения. Словесная ссора переросла в рукоприкладство. Рабочий взял металлическую трубу и начал избивать оппонента.
- Владелец машины получил два удара трубой, что привело к закрытому перелому локтевой кости, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На сотрудника шиномонтажа завели уголовное дело. Свою вину он не признал. Материалы следствия передали в суд, который приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
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