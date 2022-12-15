Состояние законности в сфере защиты Хабаровского края от ЧС обсудили на заседании в Улан-Удэ

В Улан-Удэ состоялось пленарное заседание под сопредседательством главы МЧС России Александра Куренкова, министра природных ресурсов Александра Козлова, заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина. На встрече присутствовали главы и прокуроры регионов. Участники подвели итоги работы территориальных подсистем предупреждения и ликвидации ЧС, обсудили планы на предстоящий год.

Дмитрий Демешин рассказал, что оперативность выявления и тушения лесных пожаров выросла благодаря совместным усилиям ведомств. Число природных пожаров в ДФО сократилось на 10%, а вот в Сибири увеличилось в полтора раза в сравнении с прошлым годом. Результаты прокурорского надзора подтверждают серьезные недостатки в работе уполномоченных органов, подведомственных им учреждений, а также попустительство контролирующих ведомств.

Практически во всех регионах ДФО и СФО прокуроры были вынуждены контролировать ситуацию с кадровым составом спасательных служб, обеспечением спецформирований техникой и инвентарем для борьбы с лесными пожарами. Были случаи, когда службы не использовали имеющуюся лесопожарную технику, или она была в неисправном состоянии. Повсеместно были выявлены недостатки системы обнаружения и организации тушения пожаров в лесах.

Дмитрий Демешин предложил на федеральном уровне определить нормы обеспеченности пожарных формирований. Это нужно для создания единого подхода и организации борьбы с ЧС, особенно в Красноярском крае и ЕАО, где нет служб, ответственных за борьбу с ландшафтными пожарами. Сохранность лесных ресурсов не обеспечивается и на федеральных особо охраняемых природных территориях в Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской области и ЕАО.

Прокуроры завели 39 уголовных дел в отношении органов местного самоуправления. Причиной стало то, что они предприняли недостаточно мер по защите населенных пунктов от пожаров. Нужно внести изменения в работу госнадзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности и пересмотреть сроки их проверки.

Большой ущерб регионам причиняют паводки. В некоторых субъектах прокуроры зафиксировали бездействие и затягивание сроков по строительству защитных сооружений. Были выявлены хищения бюджетных средств, которые выделялись на обустройство. В ряде регионов не хватало денег и материальных ресурсов для ликвидации ЧС и их последствий. В зоне повышенного внимания остается вопрос установления зон подтопления, затопления 2,3 тысячи населенных пунктов.

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