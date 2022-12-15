Двухметровую селедку под шубой приготовили хабаровские пенсионеры
Фото: Администрация Хабаровска
В центре работы с населением «Исток» пенсионеры решили приготовить самую большую селедку под шубой. Такая идея появилась еще летом, но решили подождать до декабря - ближе к новогодним праздникам.
- У нас четыре команды, по шесть человек в каждой. Участники поделены по ингредиентам: кто-то представляет свеклу, кто-то морковь и так далее. Мы будем творчески представлять свой продукт, - рассказал Игорь Авраменко, художественный руководитель центра работы с населением «Исток».
Участники по жеребьевке определили ингредиенты, сделали себе костюмы. Команды управились с приготовлением блюда за час. Вес салата превысил 30 килограммов, а длина блюда составила почти два метра.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru