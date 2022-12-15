Проезд подорожает в общественном транспорте Магадана с 1 января Фото: мэрия Магадана

Проезд в муниципальном общественном транспорте Магадана подорожает с 1 января 2023 года. Перевозчик ООО «Маршрут-Авто» увеличит тарифы на маршрутах №№ 1, 3, 19, 20, 25, 26, 26К, 28, 52. С нового года проезд будет стоить 75 рублей при оплате наличными или банковской картой. Если рассчитываться транспортной картой, скидка составит 20 рублей. На маршруте №5 цена билета составит 80 рублей или 65 со скидкой.

Перевозчик ООО «Трейдер» также поднимает стоимость проезда на маршрутах №№ 6, 6К, 12, 15, 50, 51 и 57. Новая цена составит 73 рубля (58 рублей при оплате проезда транспортной картой). Перевозка багажа обойдется в 58 рублей за место.

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