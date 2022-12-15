Михаил Дегтярев ответит на вопросы жителей в прямом эфире 20 декабря Фото: Правительство Хабаровского края

Прямая линия с Михаилом Дегтяревым состоится 20 декабря на телеканалах «Россия 24», «Губерния», «Хабаровск» и «6ТВ». Услышать ответы губернатора Хабаровского края на вопросы жителей, представителей краевых и федеральных СМИ можно будет на радиостанции «Восток России». Также трансляция будет вестись на официальном Rutube-канале и на странице правительства края «ВКонтакте».

- Письменные вопросы и видеообращения будут принимать с 16 декабря до окончания прямой линии в мессенджере WhatsАpp по телефону 8 (929) 400-94-00. Также с 16 по 20 декабря с 9:00 до 18:00 без перерыва все желающие смогут задать вопрос по бесплатному номеру 8 800-222-55-27, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Прямой эфир с губернатором начнется 20 декабря в 19:00.

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