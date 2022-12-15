«Большой Бизнес-день» провели для молодежи Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошел «Большой Бизнес-день», задача которого - вызвать интерес к предпринимательству у молодежи, тем самым помочь его развитию.

- Благодаря этой встрече молодежь, заинтересованная в предпринимательстве, смогла углубиться в эту сферу, пообщаться с экспертами, освежить знания и узнать что-то новое. Мы стремимся создать именно бизнес-сообщество, в котором молодые предприниматели будут знакомиться, общаться и делиться опытом, - сказала Софья Экшенгер, представитель Краевого центра молодежных инициатив.

Участники встречи разобрали кейсы от крупных предпринимателей региона, смогли познакомиться с будущими партнерами по бизнесу и поделиться опытом.

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