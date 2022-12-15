«Большой Бизнес-день» провели для молодежи Хабаровска
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске прошел «Большой Бизнес-день», задача которого - вызвать интерес к предпринимательству у молодежи, тем самым помочь его развитию.
- Благодаря этой встрече молодежь, заинтересованная в предпринимательстве, смогла углубиться в эту сферу, пообщаться с экспертами, освежить знания и узнать что-то новое. Мы стремимся создать именно бизнес-сообщество, в котором молодые предприниматели будут знакомиться, общаться и делиться опытом, - сказала Софья Экшенгер, представитель Краевого центра молодежных инициатив.
Участники встречи разобрали кейсы от крупных предпринимателей региона, смогли познакомиться с будущими партнерами по бизнесу и поделиться опытом.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru