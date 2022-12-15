Мужчина отравился угарным газом при пожаре в Хабаровске

Пожар уничтожил частный дом в Хабаровске 15 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 декабря около 4:00 на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме по адресу Наречная, 64. Наряды спасателей сразу отправились на вызов. Когда пожарные приехали, горела крыша в деревянном доме и надворные постройки. Огонь быстро распространялся внутри здания. Часть спасателей приступила к тушению пламени, пока другие вошли в дом для поиска людей внутри.

- В доме был обнаружен один пострадавший. Его с признаками отравления угарным газом увезли в больницу на скорой, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь распространился на 250 квадратных метров. Локализовать его получилось в 10:25, а полностью потушить - в 12:34. Причины пожара и ущерб устанавливают сотрудники госпожнадзора.

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