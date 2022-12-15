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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 4:20

Занесенное снегом тело: труп мужчины обнаружили на теплотрассе в Хабаровске

В Хабаровске нашли труп мужчины, застрявшего в теплотрассе на Краснореченской 12 декабря
Александра ШОПЕНКО
Тело мужчины нашли 12 декабря в районе дома №2в по Краснореченской улице

Тело мужчины нашли 12 декабря в районе дома №2в по Краснореченской улице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске сотрудники теплосетей обнаружили труп, который застрял между труб теплотрассы. Умерший - мужчина около 60 лет. Правоохранительные органы по данному факту проводят проверку.

Тело мужчины нашли 12 декабря в районе дома №2 В по Краснореченской улице. Умерший не похож на бездомного, при себе у него были документы. Видимых признаков того, что мужчина был убит, не обнаружено.

О причинах смерти пока не сообщается - труп был отправлен в морг. Что мужчина делал на теплотрассе - также выясняют правоохранительные органы. Возможно, умерший перебирался через трубы, оступился, застрял и не смог выбраться без посторонней помощи.

- По данному факту проводится проверка. По ее окончании будет принято процессуальное решение, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, официальный представитель городского УМВД России.