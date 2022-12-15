Вошел в квартиру как к себе домой: незнакомец обобрал пенсионерку до нитки

Незнакомый мужчина открыл квартиру ключом и ограбил пожилую хабаровчанку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

73-летняя пенсионерка находилась в своей квартире, когда входную дверь своим ключом открыл незнакомый мужчина. Женщина опешила и потеряла дар речи от испуга. Тогда незваный гость вошел в комнату, ничуть не смутившись присутствием хозяйки. Он сказал, что ее сын должен много денег, после чего начал обыскивать квартиру. Преступник нашел и забрал 140 тысяч рублей, которые женщина долго откладывала, после чего ушел прочь. Тогда хабаровчанка обратилась в полицию.

- Задержать 34-летнего подозреваемого удалось в течение суток. Им оказался житель поселка Березовки, который находился в федеральном розыске. Он не раз привлекался к ответственности за грабежи и кражи, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Как оказалось, украденные деньги мужчина успел потратить. Его поместили в следственный изолятор. Материалы дела передали в суд для рассмотрения. За грабеж мужчина может получить до семи лет колонии.

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