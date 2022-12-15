Площадь земель для сельского хозяйства увеличивается в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае продолжаются работы по увеличению площади сельхозугодий в рамках губернаторского проекта «Мелиорация и кластер АПК». Большие усилия прикладываются для улучшения свойств земель и повышения их производительности.

- Мелиоративный комплекс постоянно нуждается во внимании, чтобы продуктивные земли не выбывали из оборота. Особенно сильно влияют паводки и обильные осадки. Поэтому идет восстановление имеющихся систем и строительство новых, - сказал Вячеслав Федоров, представитель минсельхоза Хабаровского края.

В селе Зоевка Хабаровского района в 2022 году на площади, превышающей тысячу гектаров, построено больше 25 километров каналов водоотведения, выполнено известкование почв. В 2023 году на этой территории будут выращивать бобовые культуры и корма для животных. Работы по мелиорации обошлись в 170 миллионов рублей. Всего в планах обустроить в селе четыре тысячи гектаров земли.

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