Температура опустится ниже -35 градусов в Хабаровском крае 16 декабря Фото: Правительство Хабаровского края

Погода в Хабаровском крае 16 декабря не позволит отдохнуть от прошедшего циклона. На большей части территории региона ветер стихнет, но температура стремительно поползет вниз. Синоптики прогнозируют небольшие осадки во всех районах края.

В центральной части ночью местами столбик термометра покажет до -36 градусов, а днем температура поднимется от -12 до -26. Ветер будет достигать 2-14 метров в секунду, а ночью возможны порывы до 20 метров.

На юге Хабаровского края температура ночью будет от -22 до -27, днем от -15 до -20. Ветер юго-западный до 9-14 метров в секунду.

В северных районах ночью температура воздуха опустится до -27, а днем будет от -12 до -25. Скорость ветра составит 7-14 метров в секунду, а по долинам рек - 15-24 метра.

В Хабаровске погода 16 декабря будет морозной. Ночью ожидается от -23 до -25, а днем от -18 до -20 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

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