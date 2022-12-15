Сергей Кравчук пообщался с молодыми патриотами из Хабаровска за чашкой чая Фото: Администрация Хабаровска

В городской администрации состоялась встреча мэра Хабаровска Сергея Кравчука с участниками молодежного патриотического слета. Они устроили чаепитие, во время которого задали главе города интересующие вопросы о его досуге, любимых местах для отдыха. Обсудили и серьезные темы.

Юные патриоты попросили мэра о помощи в реализации проектов и продлении срока проведения патриотического слета. Градоначальник пообещал поспособствовать решению этих вопросов.

В городском патриотическом слете, который состоялся в ноябре, приняли участие 150 представителей военно-патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов. Все участники прошли обучение, физическую, огневую и специальную подготовку. Завершился слет вручением дипломов и памятных подарков.

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