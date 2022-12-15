Выставка художника Романа Цымбало открылась в Дальневосточном художественном музее
Фото: Правительство Хабаровского края
В Дальневосточном художественном музее (ДВХМ) открылась выставка забайкальского художника Романа Цымбало, который начинал карьеру в Хабаровске. Он окончил художественно-графический факультет Хабаровского педагогического института (сейчас - ПИ ТОГУ - прим. ред.).
В экспозиции представлено 50 картин, которые автор написал в разные периоды своей жизни, в том числе и новые работы. Основная тема полотен - судьба страны, ее природа и культура. Картины написаны в разных жанрах. Среди них есть и сюжетные работы, и пейзажи, и даже натюрморты.
Работать выставка будет до 15 января 2023 года. Ее можно посетить бесплатно по «Пушкинской карте».
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