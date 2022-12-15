Первый форум по развитию госпабликов состоялся в Хабаровском крае Фото: ЦУР Хабаровского края

В Хабаровском крае меньше чем за последние два года в 15 раз выросло число госпабликов. Сейчас их уже почти 1000. ЦУР Хабаровского края, комитет по информполитике и минцифры провели образовательный форум, посвященный как раз теме ведения пабликов органами власти. Паблики - это инструменты, которые помогают властям взаимодействовать и общаться с населением напрямую. Вести их необходимо согласно поправкам в закон №8 ФЗ.

- Мы завершаем этап работы, связанный с созданием официальных сообществ подведомственных учреждений и организаций, и сейчас перед нами стоит еще более важная задача - совместно с коллегами обеспечить достойное качество ведения официальных страниц, - сказала Наталья Грачева, руководитель ЦУР Хабаровского края.

На форуме помимо образовательного блока была организована дискуссионная часть. Участники поговорили о необходимости присутствия властей в соцсетях и формировании правильного и качественного контента. По мнению участников форума, важно, чтобы информация, которую размещают ведомства, была также достаточно интересной и адаптированной именно под формат соцсетей.

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