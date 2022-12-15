Магазины X5 Group откроются в Хабаровском крае в следующем году Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошла закупочная сессия для ретейлеров с целью создания единой диалоговой площадки «Производитель - ретейлер». Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, магазины компании X5 Group («Пятерочка») откроются в регионе уже в следующем году, поэтому прямые контракты между производителями и торговлей необходимы.

- Это важно для обеспечения жителей нашего региона качественной и безопасной продукцией по доступным ценам. Желаю всем участникам сегодняшней сессии плодотворной работы. Надеюсь, переговоры, проведенные на этой площадке, приведут к налаживанию новых деловых контактов и реализации всех намеченных планов, - сказал Сергей Афанасьев, и. о. министра промышленности и торговли края.

Во встрече приняли участие представители торговли и производители со всего ДФО. Они привезли образцы своей продукции, а после презентации начали переговоры с ретейлерами. Заход крупных ретейлеров гарантирует увеличение объемов местного производства, а значит, создание новых рабочих мест и рост прибыли.

- Планы по заходу на Дальний Восток были намечены давно, мы планомерно расширяем свою сеть. На данный момент самая восточная точка нашего присутствия - Иркутск. А этой осенью на площадке Восточного экономического форума нами было подписано соглашение с КРДВ, что ознаменовало начало нашей деятельности на Дальнем Востоке, - сказал представитель X5 Group.

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