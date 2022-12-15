Житель Хабаровска получил 12 лет строгого режима за государственную измену

Житель Хабаровска получил 12,5 строгого режима за государственную измену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Хабаровска суд вынес приговор по статье за государственную измену. Мужчина пытался передать спецслужбам Украины сведения, составляющие государственную тайну и касающиеся объектов российской транспортной инфраструктуры. Как сообщили в ФСБ РФ, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 с половиной лет с отбыванием в колонии строгого режима.

- Установлено, что житель города Хабаровска В. В. Мамуков, имея по роду своей деятельности доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и преследуя корыстный умысел, инициативно через интернет связался с представителями спецслужбы Украины и предложил передать им за денежное вознаграждение сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, - рассказали в ФСБ.

Отмечается, что специалисты органа безопасности успели пресечь действия хабаровчанина, и он не успел передать сведения украинцам. Суд признал его виновным по статье 275 УК России «Государственная измена».

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