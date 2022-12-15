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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 8:21

Житель Хабаровска получил 12 лет строгого режима за государственную измену

Мужчина хотел передать информацию, составляющую государственную тайну, спецслужбам Украины
Оксана ШЕМЕТОВА
Житель Хабаровска получил 12,5 строгого режима за государственную измену

Житель Хабаровска получил 12,5 строгого режима за государственную измену

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Хабаровска суд вынес приговор по статье за государственную измену. Мужчина пытался передать спецслужбам Украины сведения, составляющие государственную тайну и касающиеся объектов российской транспортной инфраструктуры. Как сообщили в ФСБ РФ, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 с половиной лет с отбыванием в колонии строгого режима.

- Установлено, что житель города Хабаровска В. В. Мамуков, имея по роду своей деятельности доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и преследуя корыстный умысел, инициативно через интернет связался с представителями спецслужбы Украины и предложил передать им за денежное вознаграждение сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, - рассказали в ФСБ.

Отмечается, что специалисты органа безопасности успели пресечь действия хабаровчанина, и он не успел передать сведения украинцам. Суд признал его виновным по статье 275 УК России «Государственная измена».

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