Дворы, благоустроенные по госпрограмме в Хабаровском крае, готовят к Новому году Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае во дворах, которые благоустраивали по федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке», начали подготовку к празднованию Нового года. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, всего за этот год было отремонтировано 160 территорий, на эти цели краю выделили 1,1 миллиарда рублей.

- Обновленный двор по переулку Инскому создан для четырех домов и стал точкой притяжения для всех жителей, а в преддверии 2023 года и прекрасным местом для празднования Нового года: здесь обустроили новогодний городок и установили большую елку, - рассказали в правительстве.

В крае уже прошло голосование за дворы, которые будут благоустраивать в следующем году. Свои голоса решили отдать в 3,5 раза больше людей, чем за прошлый год. Это почти 50 тысяч человек.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.