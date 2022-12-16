Новый резидент ТОР «Хабаровск» построит логистический комплекс и займется лесопереработкой Фото: КРДВ

Статус резидента ТОР «Хабаровск» получила компания «Резерв». На площадке «Ракитное» предприятие создаст комплекс сервисно-логистический и комплекс по лесопереработке к 2027 году.

Компания построит холодильный склад для хранения фруктов. Он будет вмещать до 350 тонн продукции. Еще один теплый склад на 200 тонн будет предназначен для хранения бакалеи. Также предприятие планирует оказывать логистические и таможенные услуги. Кроме того, будет запущено лесоперерабатывающее производство, производственная мощность которого составит 6,3 тысячи кубометров доски и 1428 тонн пеллет. Эти товары будут производиться из древесных отходов.

- Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) предоставила компании «Резерв» земельный участок площадью 6,4 гектара во льготную аренду. Он полностью обеспечен инженерной инфраструктурой, - сказал Алексей Разин, и. о. директора КРДВ в Хабаровске.

Благодаря льготам и преференциям режима ТОР компания сможет предоставлять клиентам скидки, обеспечить стабильным доходом и соцгарантиями своих сотрудников.

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