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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 22:53

Остался обугленный каркас: пожар уничтожил баню в ЕАО

Баня сгорела из-за аварии на электросети в ЕАО
Александра ЯВИЩЕНКО
Баня сгорела из-за аварии на электросети в ЕАО

Баня сгорела из-за аварии на электросети в ЕАО

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В 20:38 пожарным поступил вызов. Владелица бани на улице Рыбхоза в поселке Приамурском сообщила о ЧП. Женщина увидела густой дым, который огромными клубами валил с крыши постройки.

Когда спасатели приехали по адресу, огонь охватил большую часть бани. Ситуацию усложнял сильный ветер, который раздувал пламя. Несмотря на все усилия пожарных, спасти постройку не удалось. Она выгорела изнутри. Наружные стены частично уцелели.

- Баня была электрифицирована, накануне не топилась. Предполагаемая причина ЧП - аварийный режим работы электросети, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Точная причина пожара и ущерб, причиненный пламенем, устанавливаются.

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